В Южно-Сахалинске полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег с утерянной карты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску 22 апреля поступило заявление от 58-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что с его утерянной банковской карты похитили почти 8 тысяч рублей, оплатив покупки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили обстоятельства пропажи и личность подозреваемой.
Как выяснилось, 20 апреля заявитель обронил карту в Новоалександровке, чего сразу не заметил. А вот 44-летней горожанкой кредитка не осталась незамеченной. Она подняла с земли карту и посетила несколько магазинов. Там она, используя функцию бесконтактной оплаты, истратила на различные покупки данную сумму со счета потерпевшего. Когда счет был опустошен, гражданка выбросила банковскую карту за ненадобностью.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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