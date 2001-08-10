Амурчанину дали девять лет за организацию притона и наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Белогорске суд рассмотрел уголовное дело 55-летнего жителя города. Мужчину надолго лишили свободы за сбыт наркотиков и организацию наркопритона, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на прокуратуру Амурской области.

В период с апреля по октябрь 2020 года белогорец четыре раза сбыл «дурь». Запрещенные вещества, среди которых в основном были наркотики опийной группы, он продавал своим знакомым. Покупатели — трое мужчин и одна женщина.

Кроме того, амурчанин, сам страдая от зависимости, хранил наркотики для себя, а также разрешал покупателям употреблять «вещества» в своем доме.

Преступления выявили в ходе оперативных мероприятий полицейские, которые изъяли «дурь» из незаконного оборота.

Отмечается, что в сентябре 2021 года мужчина уже был осужден за пять фактов сбыта наркотиков. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.

На момент рассмотрения настоящего уголовного дела амурчанин уже отбывал наказание. В суде он свою вину не признал.

С учетом обстоятельств дела суд назначил белогорцу «по совокупности преступлений» 9 лет колонии строгого режима.