Колхоз на Камчатке незаконно наловили лососей на 138 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Арбитражный суд края удовлетворил иск краевого Погрануправления к артели "Колхоз "Красный труженик". Рыбопромышленники нанесли ущерб незаконной добычей лососей, сообщает ИА «Кам 24».
«В 2020 году в период действия проходных дней, устанавливаемых для прохода лососевых рыб на нерест, рабочими ставного невода на рыбопромысловом участке рыболовецкой артели «Колхоз «Красный труженик», было выловлено более 13 тонн (5 937 экземпляров) нерки, и 591 килограмма (210 экземпляров) кеты. Незаконно выловленная рыба была в последующем доставлена на рыбоперерабатывающий завод, принадлежащий рыболовецкой артели, где переработана в готовую продукцию», – рассказали ИА «Кам 24» в Пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району.
Пограничники тогда выявили нарушение при проверке промысловой деятельности рыболовецкой артели. Компанию привлекли к административной ответственности по статье 8.17 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в 1 761 593 руб.
«ПУ ФСБ России по восточному арктическому району обратилось в суд с иском о взыскании с рыболовецкой артели «Колхоз Красный труженик» ущерба, причинённого незаконным выловом тихоокеанских лососей, в размере 138 285 330 руб. Арбитражный суд Камчатского края постановил, что иск о взыскании с рыболовецкой артели «Колхоз «Красный труженик» ущерба является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме», – отметили в управлении.
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