Сахалинец обокрал работодателя, отказавшегося оплачивать его труд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант приехал на Сахалин летом 2020 года. Спустя время он нашел через знакомых подработку в строящемся кафе в качестве рабочего по укладке кафеля.

Работу он выполнял в полном объеме, за что получил оплату. Далее приступил к другим видам ремонтной работы на этом же объекте. Когда руководитель начал проверять результат, то его не устроило качество, и поэтому прекратил с ним трудовые отношения. Фигурант потребовал оплату, но услышал отказ. В середине ноября мужчина вернулся и забрал инструменты: перфоратор и сварочный аппарат. С его слов, он решил их временно оставить у себя дома до тех пор, пока ему не выплатят деньги за проделанную работу.

26-летнему потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 16 150 рублей. Инструменты были изъяты и возвращены заявителю.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.