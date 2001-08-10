Полицейские Южно-Сахалинска и Поронайска совместно раскрыли кражу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился с заявлением о краже ноутбука из квартиры 37-летний житель областного центра, уточнив, что сумма ущерба для него составила 25 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в квартире потерпевшего проживала еще и его знакомая – ранее судимая 35-летняя жительница села Гастелло. Оказалось, что с пропажей лэптопа, исчезла и женщина. Тогда полицейские связались со своими коллегами из Поронайска.

В результате скоординированных действий сотрудников полиции местонахождение подозреваемой было установлено, а сама она задержана для разбирательства. Как оказалось, гражданка, имея свободный доступ в жилище, совершила кражу имущества, когда собственника не было дома, а после этого покинула областной центр. Похищенное она продала, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело