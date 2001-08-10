Двух сахалинцев будут судить за вылов калуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Оха следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего и 32-летнего местных жителей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, в марте текущего года подозреваемые организовали преступную группу для покупки, хранения и дальнейшей продажи ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

В ходе проведенных следственных действий у злоумышленников изъято более 230 кг рыбы-калуги. В настоящее время по уголовному делу продолжается следствие.