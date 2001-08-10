Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2022
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15:03, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двух сахалинцев будут судить за вылов калуги

Двух сахалинцев будут судить за вылов калуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Оха следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего и 32-летнего местных  жителей  по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, в марте текущего года подозреваемые организовали преступную группу для покупки, хранения и дальнейшей продажи ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.  

В ходе проведенных следственных действий у злоумышленников  изъято более 230 кг рыбы-калуги. В настоящее время по уголовному делу продолжается следствие.

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