Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2022
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В Южно-Сахалинске устраняют аварию на водопроводе
11:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске устраняют аварию на водопроводе

В Южно-Сахалинске устраняют аварию на водопроводе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода в районе дома №14 по ул.Поповича сегодня, 26 апреля, с 14.30 до 16:30 часов будет ограничена подача холодной воды потребителям по следующим адресам:

- ул.Поповича, 14-22, 14а-24а, 11, 21, 25

- б-р Анкудинова, 1-17, 5а-17а, 3Б

- ул.Комсомольская, 165,167,167а,169

- ул.Горького, 12-18, 14а, 14Б, 18а

- пр.Победы, 10Б

- ул.Кацева, 1.

«РВК-Сахалин» приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

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