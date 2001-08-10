Молодой сахалинец продал чужой автомобиль за 10 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя планировочного района Новоалександровск, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант 13 ноября 2021 года вместе со своим товарищем катались на машине друга по селу Березняки. Внимание фигуранта привлек автомобиль отечественного производства, в обыденности называемый "буханкой", и у него возник умысел похитить его. Транспорт был припаркован на территории земельного участка, на котором строился дом. Кому принадлежало транспортное средство, ему известно не было. Мотивом послужило то, что обвиняемый испытывал нужду в денежных средствах.

Далее молодой человек в интернете нашел покупателя на машину. Договорившись о сделке, он назвал мужчине адрес. Покупатель приехал на грузовом автомобиле (кране-манипуляторе).

Уже на месте, после осмотра автомобиля между ними была достигнута договоренность, и мужчина отдал злоумышленнику 10 тысяч рублей. Погрузив машину на свой автомобиль, они разъехались по домам. Денежные средства, полученные от реализации похищенного обвиняемый потратил по собственному усмотрению.

Таким образом, потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на сумму 100 000 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.