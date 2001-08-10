Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2022
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09:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сотрудникам СПК "Сахалинский" три месяца не платили зарплату

Сотрудникам СПК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Анивского района проведена проверка исполнения трудового законодательства в  СПК "Сахалинский". Установлено, что предприятием свыше трех месяцев не выплачивалась заработная плата работникам, в результате чего образовалась задолженность по оплате труда в сумме свыше 13 млн. руб, расскаазли ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В связи с этим, руководителю кооператива внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Одновременно он привлечен к административной ответственности.

По инициативе прокуратуры области состоялось межведомственное совещание, на котором совместно с руководителями Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, УФНС России по Сахалинской области, СПК "Сахалинский", АО Совхоз "Корсаковский" обсуждены вопросы по реализации мероприятий в рамках программы  по развитию мелиоративного комплекса и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе по погашению задолженности по заработной плате перед работниками СПК "Сахалинский".

В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность  перед работниками полностью погашена.

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