Сотрудникам СПК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Анивского района проведена проверка исполнения трудового законодательства в СПК "Сахалинский". Установлено, что предприятием свыше трех месяцев не выплачивалась заработная плата работникам, в результате чего образовалась задолженность по оплате труда в сумме свыше 13 млн. руб, расскаазли ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В связи с этим, руководителю кооператива внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Одновременно он привлечен к административной ответственности.

По инициативе прокуратуры области состоялось межведомственное совещание, на котором совместно с руководителями Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, УФНС России по Сахалинской области, СПК "Сахалинский", АО Совхоз "Корсаковский" обсуждены вопросы по реализации мероприятий в рамках программы по развитию мелиоративного комплекса и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе по погашению задолженности по заработной плате перед работниками СПК "Сахалинский".

В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками полностью погашена.