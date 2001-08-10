Амурскую область охватили палы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области только за последние сутки произошло 20 возгораний сухой растительности, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на региональноме ГУ МЧС.

Полыхало в Благовещенске, в Архаринском, Благовещенском, Зейском, Магдагачинском, Свободненском, Серышевском, Сковородинском, Шимановском районах, в Белогорском и Ивановском муниципальных округах. Общая площадь горения превысила 270 гектаров.

"Всего в ликвидации возгораний было задействовано 118 человек личного состава и 32 единицы техники", - отмечают в МЧС.

Амурчанам также напоминают, что на всей территории региона установлен особый противопожарный режим. Введены дополнительные меры по предупреждению возникновения природных пожаров, среди них — запрет на посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора.