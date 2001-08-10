Три моряка погибли на "Кайрос"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На траулере "Кайрос", который находился в Тихом океане, погибли три члена экипажа. Следователи камчатского отдела управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело, сообщает ИА "Кам 24".
По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
"Следствием установлено, что примерно в 5 часов 13 минут (UTC; в 17:13 по камчатскому времени) 21 апреля 2022 на рыболовном судне РТМ «Кайрос», находящемся в акватории Тихого океана в ходе производства работ трое членов экипажа по неосторожности получили телесные повреждения не совместимые с жизнью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - приводит информационное агентство сообщение следственного управления.
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