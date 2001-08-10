Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2022
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14:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинска забрала из банкомата чужие деньги

Сахалинска забрала из банкомата чужие деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 55-летний местный житель, расскахали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Мужчина сообщил стражам порядка, что пытался снять с карты в банкомате 16 тысяч рублей, но произошел сбой. Аппарат вернул карту, но не выдал денежные средства. Мужчина ненадолго отлучился и снова вернулся к аппарату. Возле него уже стояла женщина и держала в руках чек. Заявитель попросил у неё платежный документ и увидел, что операция по снятию денежных средств всё-таки прошла. Гражданка же пояснила, что когда подошла к терминалу, в нём находился только чек, а купюр не было, после чего ушла.

Мужчина убедился, что средства всё-таки были обналичены, и обратился за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали гражданку и установили, что это она забрала чужие деньги. Её действия попали в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Подозреваемая призналась в совершении кражи и выдала похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело. В отношении 41-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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