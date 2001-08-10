В Корсакове полицейские раскрыли кражу инструментов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 февраля в дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 64-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что у него из квартиры пропали инструменты общей стоимостью около 70 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых была установлена причастность к краже сына потерпевшего, который проживает вместе с ним.

Выяснилось, что во время отдыха в развлекательном заведении молодой человек познакомился с другим отдыхающим. После закрытия кафе они отправились распивать спиртное домой к потерпевшему, где самого заявителя в тот момент не было.

Когда спиртное закончилась, фигурант предложил гостю сходить и продать инструменты отца, а затем принёс ему деньги. Гость не так расценил его слова и подумал, что тот ему их подарил. Взяв инструменты, он больше не вернулся. Полицейские разыскали последнего и выяснили, кому тот уже успел сбыть имущество за 6 тысяч рублей. Похищенное было изъято в полном объеме и возвращено потерпевшему.

В отношении сына заявителя возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.