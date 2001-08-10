Сахалинец украл велосипед за 20 тысяч и продал его за 250 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Долинского района. Он обвиняется в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант 19 января этого года, покидая квартиру знакомого, увидел на первом этаже велосипед без противоугонного троса. Поскольку на тот момент у него были проблемы с денежными средствами, то он решил похитить транспорт и продать, а полученную сумму потратить по своему смотрению.

Убедившись, что в подъезде никого нет и за ним никто не наблюдает, он выкатил велосипед на улицу. Чтобы выручить деньги, он отнёс похищенное в ломбард, где приёмщик, сославшись на зиму, отказался принимать неактуальный товар. Тогда фигурант попросил его дать хотя бы минимальную сумму. Сошлись на 250 рублях, при том, что ущерб для потерпевшей составил 20 тысяч рублей.