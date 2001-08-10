Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2022
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11:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель врезался в дерево

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 24 апреля в городе Макаров 28-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Soarer", не пристегнутый ремнем безопасности и без полиса ОСАГО, двигался по улице Милютина в южном направлении. В районе дома № 19 он допустил занос своего автомобиля, не справился с управлением и врезался в дерево, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, водитель получил травмы и с места происшествия был госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка.

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