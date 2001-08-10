Сахалинска взяла кредит и отдала его мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 43-леней жительницы областного центра о хищении у неё почти 600 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

11 апреля ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. В ходе разговора мужчина пояснил, что заявительница является одной из пострадавших по уголовному делу о распространении персональных данных сотрудниками банка. Для снятия финансовой задолженности ей необходимо дооформить кредит. Получив наличные, женщина внесла 598 тысяч рублей на указанный ей счет.