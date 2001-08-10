11:05, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинска взяла кредит и отдала его мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 43-леней жительницы областного центра о хищении у неё почти 600 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
11 апреля ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. В ходе разговора мужчина пояснил, что заявительница является одной из пострадавших по уголовному делу о распространении персональных данных сотрудниками банка. Для снятия финансовой задолженности ей необходимо дооформить кредит. Получив наличные, женщина внесла 598 тысяч рублей на указанный ей счет.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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