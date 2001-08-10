Анивские полицейские раскрыли кражу крупной суммы у пенсионера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 апреля в ОМВД России по Анивскому городскому округу обратился с заявлением 69-летний житель Анивского района, сообщив, что у его 70-летнего брата похитили 270 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства случившегося и личность подозреваемого. Как оказалось, 19 апреля потерпевший находился у себя дома и спал. К нему зашел в гости 46-летний сосед. Пройдя в дом свободно, поскольку дверь хозяин не запирал, он заметил спящего хозяина, а также белый пластиковый контейнер. Заглянув в него, он увидел купюры номиналом 5 тысяч рублей. Недолго думая, злоумышленник забрал их, а уходя, случайно потревожил пожилого мужчину и разбудил его, отчего тот проснулся и прогнал незваного гостя.

Пенсионер не сразу заметил пропажу, но как узнал о ней, поделился горем со своим родственником. Тот уже и обратился за помощью в районный отдел МВД. Несмотря на упущенное время, сыщикам удалось в кратчайший срок изобличить злоумышленника. Последний успел потратить украденные деньги на личные нужды.

В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.