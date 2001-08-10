Двое южносахалинцев пострадали от действий угольного мошенника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступили два заявления от граждан, которые были обмануты одним молодым человеком. Последний незаконно завладел их деньгами, обещая взамен поставить уголь по привлекательной цене, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Изначально потерпевшие увидели на местном популярном ресурсе объявление о продаже угля. Они связались с продавцом и договорились о покупке, согласившись с условием внесения предоплаты. В ходе личной встречи граждане передали злоумышленнику денежные средства, с расчетом доставки твёрдого топлива в ближайшее время, чего так и не случилось.
В одном случае 27-летний заявитель лишился 6500 рублей, в другом – 36-летняя гражданка потеряла 5400 рублей.
Сотрудники управления уголовного розыска областного УМВД установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Корсакова, в отношении которого месяц назад было вынесено решение суда за совершение аналогичного факта мошенничества.
Злоумышленник провёл в интернете мониторинг цен на данную услугу и умышленно занизил стоимость товара, чтобы его объявление выглядело более заманчивым на фоне остальных. В расчётах молодой человек не прогадал. На него обрушился шквал телефонных звонков, но многих оттолкнуло внесение предоплаты. Но, нашлись и те, кто согласился.
В действительности житель портового города не располагал возможностью поставки угля и не собирался выполнять взятые на себя обязательства, а лишь намеревался похитить.
Возбуждено два уголовных дела. Ведется следствие.
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