Тихоокеанское
информационное агентство
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10:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяный сахалинец не справился с управлением и влетел в ограждение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 21 апреля в городе Долинске 62-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем "Toyota Sprinter". Двигаясь по улице Пионерской в западном направлении, на перекрестке с ул. Комсомольской при повороте налево не исправился с управлением и совершил наезд на дорожное  ограждение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП водитель не пострадал, автомобиль и дорожное ограждение получили механические повреждения.  водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет.

Кроме того, за повреждение дорожного сооружения мужчине грозит административный штраф в размере до 10 тысяч рублей. 

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