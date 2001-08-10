Пьяный сахалинец не справился с управлением и влетел в ограждение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 21 апреля в городе Долинске 62-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем "Toyota Sprinter". Двигаясь по улице Пионерской в западном направлении, на перекрестке с ул. Комсомольской при повороте налево не исправился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП водитель не пострадал, автомобиль и дорожное ограждение получили механические повреждения. водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет.

Кроме того, за повреждение дорожного сооружения мужчине грозит административный штраф в размере до 10 тысяч рублей.