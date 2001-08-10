Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2022
Сейчас 01:28
73,51|80,02|66,91
На Курилах прогнозируется дождь с сильным ветром
10:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Авария на сетях водопровода произошла в Южно-Сахалинске

Авария на сетях водопровода произошла в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты "РВК-Сахалин" выехали на место аварии на проезде Михаила Зацаринного (8 микрорайон Южно-Сахалинска). По предварительной информации авария произошла на сетях водопровода.

На месте работает аварийно-восстановительная бригада из пяти человек, привлечены две единицы специальной техники, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин".

В настоящий момент специалисты работают над выяснением причины аварии. Решается вопрос о частичном ограничении водоснабжения в 8 микрорайоне на время проведения ремонтных работ. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?