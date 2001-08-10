Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2022
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08:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине мотоциклист без прав "встретился" с тросом

На Сахалине мотоциклист без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 21 апреля в Корсакове 32-летний водитель, лишенный права управления транспортным средством, не справился с управлением спортивным мотоциклом и в районе дома № 24А ул. А. Матросова "влетел" в металлический трос.

В результате ДТП водитель получил травмы. По данному факту проводится проверка.

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