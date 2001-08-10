Установлен сахалинец,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 35-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что забыл свой сотовый телефон на прилавке в торговом павильоне, расположенном на улице Октябрьской, откуда он пропал. Стоимость гаджета составила 13 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о возможной причастности к хищению указанного имущества ранее судимого за кражи жителя Поронайска 1986 года рождения. В ходе проверки эти сведения подтвердились. Полицейские установили местонахождение разыскиваемого. Как выяснилось, мужчина заметил оставленный без присмотра телефон и решил его похитить. В дальнейшем фигурант пользовался им в личных нуждах. Полицейские изъяли похищенное.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.