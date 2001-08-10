Тихоокеанское
информационное агентство
21 Апреля 2022
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15:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине подросток избил и ограбил 36-летнего посетителя киберклуба

На Сахалине подросток избил и ограбил 36-летнего посетителя киберклуба

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя областного центра в грабеже, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном кабинете.

По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый пришел в один из киберспортивных клубов, расположенных по ул. Ленина, где увидел ранее не знакомого ему 36-летнего жителя областного центра. На кисти правой руки мужчины подросток увидел золотой браслет. Через некоторое время сахалинец вышел на крыльцо клуба. Обвиняемый проследовал за ним. Находясь на улице, злоумышленник нанес потерпевшему два удара кулаками по лицу, а когда тот упал, он сорвал с руки мужчины золотой браслет стоимостью более 80 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылся.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу. 

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