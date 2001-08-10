На Сахалине началась доследственная по поводу двух найденных в подвале тел
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению об обнаружении в подвальном помещении одного из домов по ул. Емельянова тел двух неизвестных мужчин организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
В ходе осмотра места происшествия видимых телесных повреждений на телах умерших не обнаружено, признаков совершения в отношении мужчин преступления не установлено. Для установления причин смерти тела направлены на судебно-медицинское исследование. Проводится проверка, устанавливаются личности, обстоятельства и причины смерти сахалинцев.
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