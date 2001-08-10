Сахалинец ударил соседку-пенсионерку табуретом по голове и отобрал деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве следственного отдела ОМВД России по Углегорскому городскому округу находится уголовное дело, возбужденное в отношении 35-летнего жителя районного центра. В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ – разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 19 марта указанный гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к 63-летней соседке, проживающей в отдельной комнате квартиры коммунального типа. Он потребовал у женщины 2500 рублей, на что получил отказ.

Тогда фигурант в целях хищения её имущества напал на пенсионерку. Используя деревянный табурет, злоумышленник ударил потерпевшую по голове, после чего похитил у неё денежные средства.

Впоследствии женщина обратилась за медицинской помощью, которая ей была оказана. А участковый уполномоченный полиции, установив обстоятельства преступления, передал материалы проверки в следствие для возбуждения уголовного дела.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.