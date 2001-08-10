Житель Охи обвиняется в краже денег со счета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя районного центра. Молодой человек обвиняется в совершении кражи с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что фигурант, находясь у жилого дома по улице 60 лет СССР, обратил внимание на лежащий на асфальте мобильный телефон. Молодой человек поднял его, убрал в карман и отправился к себе домой.

Находясь у себя, он осмотрел гаджет, который был оснащён защитным паролем. Произведя с ним некоторые манипуляции, ему удалось разблокировать устройство.

Вскоре на телефон поступило смс-сообщение о совершении покупки и с информацией об остатке на балансе денежных средств в сумме 5539 рублей.



Поняв, что к сим-карте подключена услуга «мобильный банк» и зная, что ее помощью можно осуществлять безналичные переводы, гражданин решил таким образом похитить деньги со счета. Обвиняемый отправил команду о переводе средств на счет своей знакомой. Последняя, не зная о происхождении денег, перевел аих на указанные фигурантом абонентские номера.

В дальнейшем охинец распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

Своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.