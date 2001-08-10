Направлено в суд дело сахалинца, угрожавшего свидетелям расправой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя г. Долинска, обвиняемого в принуждении свидетеля к даче ложных показаний, соединенном с угрозой причинения вреда здоровью, с применением насилия, опасного для жизни указанного лица и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Органом предварительного расследования установлено, что в 2020 году в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. В ходе расследования по уголовному делу допрошены два свидетеля, давшие показания, изобличающие его в совершении преступления.

Обвиняемый, осведомленный о наличии у правоохранительных органов в отношении него подозрений в сентябре 2020 года, потребовал от свидетелей дать ложные показания о его непричастности к совершенному преступлению. Получив отказ, он высказал угрозу причинения вреда здоровью в случае невыполнения его требований.

Во время судебного рассмотрения уголовного дела в отношении обвиняемого, он в августе 2021 года вновь потребовал от одного из свидетелей дать ложные показания о его непричастности к преступлению. Получив отказ, он нанес свидетелю телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Уголовное дело направлено в Долинский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.