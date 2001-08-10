Сахалинские пожарные ликвидируют возгорания сухой травы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 апреля в 17:51 в диспетчерскую Анивского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарный расчет прибыл на место в 17:56. К моменту прибытия огнеборцев открытым пламенем горела сухая трава на площади 200 квадратных метров.

Пожар локализовали в 18:01, а в 18:08 полностью ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

В этот же день в диспетчерскую Углегорского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Ольшанка. Пожарный расчет прибыл на место в 01:55. К моменту прибытия огнеборцев открытым пламенем горела сухая трава на площади 3000 квадратных метров.

Пожар локализовали в 02:15, а в 02:45 полностью ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 2 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.