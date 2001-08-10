Сахалинка зашла в гости к знакомой, но, увидев, что та спит, обокрала ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 апреля в отдел МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление от 48-летней местной жительницы о том, что несколько дней назад у неё из квартиры похитили банковскую карту, с помощью которой были совершены покупки в различных магазинах города Александровск-Сахалинский на сумму почти 10 тысяч рублей. Кроме этого был похищен сотовый телефон, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства случившегося, а также личность подозреваемой. Как выяснилось, 49-летняя гражданка пришла домой к своей знакомой. Входная дверь оказалась не заперта, а хозяйка крепко спала. Тогда незваная гостья прошла в жилище, откуда похитила вышеуказанное имущество. После чего скрылась и отправилась по магазинам, где совершала покупки, расплачиваясь за них чужой кредиткой.

Полицейские изъяли похищенный гаджет. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.