На Сахалине 15-летний водитель устроил аварию с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 19 апреля 15-летний водитель, не имея права управления транспортными средствами, управляя незарегистрированным в законном порядке автомобилем "Toyota Vista", с установленными на нем подложными государственными регистрационными знаками и без полиса ОСАГО, двигался по ул. Березовая с. Покровка в западном направлении. В районе дома 6 "А" он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем "Toyota Hilux", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и два пассажира автомобиля "Toyota Vista", а также 42-летний водитель автомобиля "Toyota Hilux" получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Еще двум пассажирам автомобиля "Toyota Hilux" оказана разовая медицинская помощь на месте.

По данному факту проводится проверка.