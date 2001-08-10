Тихоокеанское
информационное агентство
20 Апреля 2022
Сейчас 19:40
79,03|85,97|66,91
21 апреля в 8-м микрорайоне Южно-Сахалинска временно ограничат подачу воды
09:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

163 литра японского алкоголя конфисковали таможенники на судне в Южно-Курильске

163 литра японского алкоголя конфисковали таможенники на судне в Южно-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тайник с алкогольной продукцией обнаружили сахалинские таможенники совместно с пограничниками на транспортном судне, прибывшем в Южно-Курильск из Японии, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

При осмотре судна в одной из кают таможенники и пограничники обнаружили скрытое подпалубное пространство, в котором был оборудован тайник. В нем находилось 16 коробок с алкогольными напитками японского происхождения – виски, водка, вино, коньяк и другие, всего 163 литра. Товары принадлежали одному из членов экипажа судна.

По факту сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников сахалинская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Продукция изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств. Виновному грозит штраф и конфискация товаров.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?