163 литра японского алкоголя конфисковали таможенники на судне в Южно-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тайник с алкогольной продукцией обнаружили сахалинские таможенники совместно с пограничниками на транспортном судне, прибывшем в Южно-Курильск из Японии, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

При осмотре судна в одной из кают таможенники и пограничники обнаружили скрытое подпалубное пространство, в котором был оборудован тайник. В нем находилось 16 коробок с алкогольными напитками японского происхождения – виски, водка, вино, коньяк и другие, всего 163 литра. Товары принадлежали одному из членов экипажа судна.

По факту сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников сахалинская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Продукция изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств. Виновному грозит штраф и конфискация товаров.