Тихоокеанское
информационное агентство
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08:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине браконьеру, не оплатившему штраф, назначили 400 часов обязательных работ

На Сахалине браконьеру, не оплатившему штраф, назначили 400 часов обязательных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гражданин Ю. был осуждён и признан виновным за незаконный вылов водных биологических ресурсов. Суд  назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 130 тысяч рублей. Согласно законодательству, штраф сахалинец обязан оплатить в течение 30 дней с момента вступления приговора в законную силу. Однако, зная об установленных сроках, должник данного требования не исполнил, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП.

Вследствие этого, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Корсаковскому району направил в суд представление о замене штрафа на более строгое наказание.

Рассмотрев представление, Корсаковский городской суд удовлетворил его и заменил осуждённому штраф на обязательные работы. В результате сахалинец понесёт наказание в виде 400 часов обязательных работ за неуплату штрафа.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно оплачивать имеющиеся долги и напоминает, что использование электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области позволяет всегда быть в курсе своих финансовых обязательств.

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