На Сахалине браконьеру, не оплатившему штраф, назначили 400 часов обязательных работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Гражданин Ю. был осуждён и признан виновным за незаконный вылов водных биологических ресурсов. Суд назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 130 тысяч рублей. Согласно законодательству, штраф сахалинец обязан оплатить в течение 30 дней с момента вступления приговора в законную силу. Однако, зная об установленных сроках, должник данного требования не исполнил, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП.
Вследствие этого, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Корсаковскому району направил в суд представление о замене штрафа на более строгое наказание.
Рассмотрев представление, Корсаковский городской суд удовлетворил его и заменил осуждённому штраф на обязательные работы. В результате сахалинец понесёт наказание в виде 400 часов обязательных работ за неуплату штрафа.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно оплачивать имеющиеся долги и напоминает, что использование электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области позволяет всегда быть в курсе своих финансовых обязательств.
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