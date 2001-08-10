На Сахалине браконьеру, не оплатившему штраф, назначили 400 часов обязательных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гражданин Ю. был осуждён и признан виновным за незаконный вылов водных биологических ресурсов. Суд назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 130 тысяч рублей. Согласно законодательству, штраф сахалинец обязан оплатить в течение 30 дней с момента вступления приговора в законную силу. Однако, зная об установленных сроках, должник данного требования не исполнил, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП.

Вследствие этого, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Корсаковскому району направил в суд представление о замене штрафа на более строгое наказание.

Рассмотрев представление, Корсаковский городской суд удовлетворил его и заменил осуждённому штраф на обязательные работы. В результате сахалинец понесёт наказание в виде 400 часов обязательных работ за неуплату штрафа.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно оплачивать имеющиеся долги и напоминает, что использование электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области позволяет всегда быть в курсе своих финансовых обязательств.