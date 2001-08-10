В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли кражу из гаража

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июне 2021 года в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 41-летнего местного жителя о том, что из его гаража пропало имущество.

Потерпевший сообщил о хищении медного кабеля, 30 аккумуляторов и 2 авиационных аккумуляторов. Неизвестные повредили запорное устройство двери и проникли в помещение. Сумма ущерба, со слов заявителя, составила около 500 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

По данному факту Следственным Управлением было возбуждено уголовное дело.



Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и, несмотря на то, что уже прошло немало времени с момента совершения кражи, задержали подозреваемых. Ими оказались четверо жителей областного центра в возрасте от 16 до 19 лет. Далее полицейские установили, что молодые люди по наводке знакомого в ночное время путем срыва петли с навесного замка проникли в гараж, откуда похитили имущество. Похищенное они сдали в пункт приёма металлолома, выручив более 22-х тысяч рублей.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.