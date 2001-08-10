В Южно-Сахалинске в медицинском учреждении посетитель похитил телефон у медсестры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 апреля в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местной жительницы о том, что у нее похитили сотовый телефон стоимостью 54 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого – 37-летнего жителя областного центра. Выяснилось, что мужчина пришел в медицинский центр, чтобы пройти флюорографию. Он получил талон и прошел к нужному кабинету. Заглянув в помещение, увидел, что там никого нет, а на столе лежит сотовый телефон. Тогда гражданин взял мобильник и поспешил скрыться. Гаджет мужчина сдал за 600 рублей. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.