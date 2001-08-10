Тихоокеанское
информационное агентство
20 Апреля 2022
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15:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пьяное застолье закончилось смертью одного из гостей

На Сахалине пьяное застолье закончилось смертью одного из гостей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением  Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области сообщалось о возбуждении следственным отделом по г. Долинск уголовного дела в отношении  61-летнего жителя п. Такое по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), расаказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый распивал алкогольные напитки в компании своей сожительницы и знакомых, среди которых был 36-летний потерпевший. Во время распития спиртного женщина стала жаловаться потерпевшему на своего сожителя, который периодически применял к ней физическую силу. Тогда гость нанес хозяину квартиры не менее одного удара кулаком в лицо, от которого тот упал на пол. Поднявшись, злоумышленник схватил нож и нанес им один удар в грудную клетку потерпевшего, причинив проникающее колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов. От полученного телесного повреждения смерть мужчины наступила на месте происшествия.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

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