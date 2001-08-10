На Сахалине пьяное застолье закончилось смертью одного из гостей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области сообщалось о возбуждении следственным отделом по г. Долинск уголовного дела в отношении 61-летнего жителя п. Такое по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), расаказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый распивал алкогольные напитки в компании своей сожительницы и знакомых, среди которых был 36-летний потерпевший. Во время распития спиртного женщина стала жаловаться потерпевшему на своего сожителя, который периодически применял к ней физическую силу. Тогда гость нанес хозяину квартиры не менее одного удара кулаком в лицо, от которого тот упал на пол. Поднявшись, злоумышленник схватил нож и нанес им один удар в грудную клетку потерпевшего, причинив проникающее колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов. От полученного телесного повреждения смерть мужчины наступила на месте происшествия.
По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.
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