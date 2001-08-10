За незаконное хранение боеприпасов сахалинца ждет суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант в сентябре 2020 года рыбачил на берегу около автомобильного моста через реку Чёрная в селе Урожайное, где обнаружил бесхозный рюкзак. Внутри сумки находилась металлическая банка с порохом и боеприпасы. Найденное он принес в квартиру своего знакомого, где на тот момент проживал, при этом в известность никого не поставил.

В ноябре прошлого года в ходе осмотра места происшествия, проводимого сотрудниками ОМВД России по Томаринскому городскому округу, в квартире было обнаружено и изъято незаконно приобретенное и хранимое обвиняемым без определенной цели взрывчатое вещество: бездымный порох. Согласно заключения эксперта, данный порох является промышленно изготовленным взрывчатым веществом метательного действия - бездымным нитроцеллюлозным порохом марки «Сокол» массой 192,7 грамма, который относится к взрывчатым веществам метательного действия и применяется для производства взрыва при определенных условиях. Кроме этого, полицейские обнаружили 6 охотничьих патронов 12 калибра.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.