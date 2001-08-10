Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2022
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14:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За незаконное хранение боеприпасов сахалинца ждет суд

За незаконное хранение боеприпасов сахалинца ждет суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант в сентябре 2020 года рыбачил на берегу около автомобильного моста через реку Чёрная в селе Урожайное, где обнаружил бесхозный рюкзак. Внутри сумки находилась металлическая банка с порохом и боеприпасы. Найденное он принес в квартиру своего знакомого, где на тот момент проживал, при этом в известность никого не поставил.

В ноябре прошлого года в ходе осмотра места происшествия, проводимого сотрудниками ОМВД России по Томаринскому городскому округу, в квартире было обнаружено и изъято незаконно приобретенное и хранимое обвиняемым без определенной цели взрывчатое вещество: бездымный порох. Согласно заключения эксперта, данный порох является промышленно изготовленным взрывчатым веществом метательного действия - бездымным нитроцеллюлозным порохом марки «Сокол» массой 192,7 грамма, который относится к взрывчатым веществам метательного действия и применяется для производства взрыва при определенных условиях. Кроме этого, полицейские обнаружили 6 охотничьих патронов 12 калибра.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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