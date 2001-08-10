Сахалинка обокрала доверившегося ей соседа-пенсионера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы. Гражданке предстоит ответить в суде за совершение кражи с незаконным проникновением в жилище, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ ПО Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемая по просьбе 58-летнего потерпевшего иногда ходила в магазин и покупала ему продукты. Также он выдал ей второй экземпляр ключей от своей квартиры, при этом мужчина не давал разрешения приходить к нему домой без его ведома.

В феврале заявитель обнаружил, что из дома пропали деньги. Они исчезли из запертого серванта. Гражданин обратился за помощью в полицию, и в скором времени правоохранители установили, что фигурнатка причастна к данной краже.

Как оказалось, обвиняемая с помощью имевшегося у неё ключа от квартиры пенсионера открыла входную дверь и незаметно прошла в его жилище, когда тот спал. Поскольку ей было известно, что ключ от серванта находится под паласом в зале, то она взяла его, открыла замок и достала барсетку, в которой хранились денежные средства. Затем закрыла сервант на ключ и положила его на место. Похищенные деньги сахалинка потратила на личные нужды.