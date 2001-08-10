Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2022
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12:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове автолюбительница выезжая со двора сбила мотоциклиста

В Корсакове автолюбительница выезжая со двора сбила мотоциклиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 18 апреля 38-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Honda Airwave», не имеющая полис ОСАГО, выезжая с прилегающей территории дома № 3 ул. Портовой города Корсакова, не предоставила преимущество в движении водителю мотоцикла "Honda CBR60" и совершила с ним столкновение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 44-летний водитель мотоцикла получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

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