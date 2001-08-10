12:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Корсакове автолюбительница выезжая со двора сбила мотоциклиста
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 18 апреля 38-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Honda Airwave», не имеющая полис ОСАГО, выезжая с прилегающей территории дома № 3 ул. Портовой города Корсакова, не предоставила преимущество в движении водителю мотоцикла "Honda CBR60" и совершила с ним столкновение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
В результате ДТП 44-летний водитель мотоцикла получил травмы.
По данному факту проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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