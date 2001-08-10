Сахалинка, пытаясь взять в кредит 50 тысяч рублей, отдала мошенникам 25 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 40-летней женщины, которая лишилась 25000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В начале апреля заявительница решила оформить кредит. В соцсети она нашла объявление о том, что местная жительница предлагает займы на выгодных условиях. Потепревшая написала в профиль гражданки и оставила ей заявку на 50 тысяч рублей. Вскоре заявительнице сообщили, что ей необходимо внести на электронный кошелек 5766 рублей, чтобы показать, что она является платежеспособным клиентом. В этот же день ей сообщили о необходимости внести еще 6577 рублей. Затем, по указанию собеседницы, потерпевшая сообщила смс-код, который пришел якобы для подтверждения оформления займа, после чего с ее банковского счета были списаны последние 12 500 рублей.

В дальнейшем выяснилось, что номер телефона, на который зарегистрирован профиль «заёмщицы» зарегистрирован в Санкт-Петербурге.