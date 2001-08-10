В Долинском районе ищут пропавшего рыбака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 апреля в 9.30 (сах)из Южно-Сахалинска в Долинский район для продолжения поисков пропавшего человека выехала группа спасателей поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве 3 человека и 2 единицы техники, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Как стало известно, 17 апреля, мужчина 1986 года рождения, отправился на рыбалку на резиновой лодке в район устья реки Найба и по настоящее время его местонахождение неизвестно. Вчера проводились поиски с участием спасателей, полиции и сотрудников ГИМС, но результатов не дали.