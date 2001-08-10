Сахалинские пожарные трижды за сутки выезжали на тушение сухой травы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 апреля в 13:24 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в районе улицы Хабаровской, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "УПССО".

Пожарный расчет прибыл на место в 13:27. К моменту прибытия огнеборцев открытым пламенем горела сухая трава на площади 100 квадратных метров. Пожар локализовали в 13:40, а в 13:54 полностью ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

В этот же день в 13:45 в диспетчерскую Анивского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в районе улицы Совхозной.

Пожарный расчет прибыл на место в 13:51. К моменту прибытия огнеборцев открытым пламенем горела сухая трава на площади 60 квадратных метров. Пожар локализовали в 13:56, а в 13:59 полностью ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

В 17:50 в диспетчерскую Анивского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Троицкое.

Пожарный расчет прибыл на место в 17:55. К моменту прибытия огнеборцев открытым пламенем горела сухая трава на площади 1 Га. Пожар локализовали в 18:36, а в 19:30 полностью ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.