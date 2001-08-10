Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2022
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16:51, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайске у алкоголика отобрали водиетльское удостоверение

В Поронайске у алкоголика отобрали водиетльское удостоверение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением законодательства о безопасности дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что гражданин, состоящий на учете с  диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» имеет водительское удостоверение.

Наличие у гражданина указанного диагноза указывает на имеющиеся противопоказания к управлению транспортными средствами, в связи с чем последний может быть отстранен от вождения.

В связи с этим, прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределённого круга лиц с требованием прекратить действие права управления транспортным средством до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией.

По результатам рассмотрения административного искового заявления, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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