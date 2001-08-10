В Долинске по горячим следам раскрыт грабеж
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 апреля в дежурную часть отдела МВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 40-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что у него открыто похитили телефон, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что потерпевший вместе с 29-летним сыном своей сожительницы распивал спиртные напитки. В ходе застолья подозреваемый завладел чужим мобильным и поспешил с ним в подъезд. Заявитель догнал его, на требования вернуть гаджет он ответил отказом, а затем между ними завязалась драка. Подозреваемый, применив насилие в отношении потерпевшего, скрылся с чужим сотовым.
Впоследствии оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали злоумышленника и вернули похищенный телефон потерпевшему. Возбуждено уголовное дело. Ранее неоднократно судимый подозреваемый задержан.
Полиция напоминает: злоупотребление алкоголем может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение. Если, несмотря на все предосторожности, в отношении вас было совершено преступление или правонарушение, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции. Помните, чем раньше вы обратитесь в правоохранительные органы, тем больше шансов задержать злоумышленника и вернуть похищенное.
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