На Сахалине сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полицейским отдела МВД России по городскому округу «Долинский» стало известно, что в 16 апреля, в Южно-Сахалинск прибудет самолетом гражданин, возможно, причастный к совершению преступления, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
У оперативников имелись основания полагать, что 29-летний сахалинец может быть причастен к совершению умышленного поджога чужой иномарки, произошедшем в июне прошлого года. Тогда в районный отдел полиции поступило заявление от 32-летнего жителя села Быков о том, что ночью кто-то поджёг его автомобиль, в результате чего машина частично выгорела. Сумма причинённого ущерба составила 58 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о возможной причастности вышеуказанного гражданина. Также стало известно, что он покинул пределы Сахалинской области. Когда же стало известно о его возвращении, то сыщики выдвинулись в аэропорт. Полицейские доставили в отдел МВД застигнутого врасплох южносахалинца, где он сознался в содеянном и сообщил подробности произошедшего.
Подозреваемый и заявитель работали в одной компании, и между ними произошел затяжной конфликт. Испытывая на этой почве личную неприязнь, злоумышленник днём на такси в Быков для разговора с коллегой, но не смог найти его квартиру, после чего решил вернуться в Южно-Сахалинск.
Поздно вечером он снова вернулся в поселок и увидел потерпевшего. Убедившись, что поблизости никого нет, достал из сумки бутылку с алкогольным напитком, облил им колесо и поджег. В дальнейшем мужчина скрылся, уехав на такси.
Вину в совершении данного преступления гражданин признал в полном объеме, в содеянном раскаивается. В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
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