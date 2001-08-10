На Сахалине сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейским отдела МВД России по городскому округу «Долинский» стало известно, что в 16 апреля, в Южно-Сахалинск прибудет самолетом гражданин, возможно, причастный к совершению преступления, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

У оперативников имелись основания полагать, что 29-летний сахалинец может быть причастен к совершению умышленного поджога чужой иномарки, произошедшем в июне прошлого года. Тогда в районный отдел полиции поступило заявление от 32-летнего жителя села Быков о том, что ночью кто-то поджёг его автомобиль, в результате чего машина частично выгорела. Сумма причинённого ущерба составила 58 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о возможной причастности вышеуказанного гражданина. Также стало известно, что он покинул пределы Сахалинской области. Когда же стало известно о его возвращении, то сыщики выдвинулись в аэропорт. Полицейские доставили в отдел МВД застигнутого врасплох южносахалинца, где он сознался в содеянном и сообщил подробности произошедшего.

Подозреваемый и заявитель работали в одной компании, и между ними произошел затяжной конфликт. Испытывая на этой почве личную неприязнь, злоумышленник днём на такси в Быков для разговора с коллегой, но не смог найти его квартиру, после чего решил вернуться в Южно-Сахалинск.

Поздно вечером он снова вернулся в поселок и увидел потерпевшего. Убедившись, что поблизости никого нет, достал из сумки бутылку с алкогольным напитком, облил им колесо и поджег. В дальнейшем мужчина скрылся, уехав на такси.

Вину в совершении данного преступления гражданин признал в полном объеме, в содеянном раскаивается. В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.