Сахалинец, выписываясь из больницы, украл телефон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области
Установлено, что фигурант находился на лечении в одном из медицинских учреждений Южно-Сахалинска. После выписки из больницы он забирал верхнюю одежду в гардеробе и увидел на стойке чужой сотовый телефон. Пока гардеробщица ушла за его курткой, он взял принадлежащий ей сотовый и положил себе в карман.
С больницы фигуранта забирал его товарищ, которому он впоследствии и подарил украденный гаджет, а тот продал его третьим лицам. Сотрудники полиции разыскали похищенный телефон и вернули его пенсионерке.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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