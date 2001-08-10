Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2022
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14:58, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка, продавая сумку, отдала мошенникам 35 тысяч рублей

Сахалинка, продавая сумку, отдала мошенникам 35 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 21-летней жительницы областного центра о хищении путем обмана более 35 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Женщина разместила в интернете объявление о продаже женской сумки. В скором времени откликнулась потенциальная покупательница, которая написала потерпевшей. Она предложила оформить доставку и отправила ссылку на сайт для получения оплаты и заказа курьера. Заявительница прошла по ссылке, где ввела данные своей карты, после чего с нее были списаны деньги.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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