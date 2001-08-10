Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2022
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12:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске

Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 15 апреля 48-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Daihatsy Terios Kid", совершая маневр поворота налево c улицы Сахалинской на проспект Мира, на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, не уступила дорогу и совершила наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 34-летняя женщина-пешеход и 6-летний ребенок-пешеход получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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