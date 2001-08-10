На Сахалине вора, укравшего гайковерт, наши по следам на снегу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18 апреля во втором часу ночи в отдел МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление от 38-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что в его грузовой автомобиль, оставленный на стоянке, проник неизвестный похитил оттуда гайковёрт стоимостью 13 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска оперативно выдвинулись на место преступления и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель районного центра с богатым криминальным прошлым.
Как выяснилось, злоумышленник проник на территорию и приметил автомобиль потерпевшего, который оказался не заперт, что позволило ему беспрепятственно приникнуть в кабину транспорта. Сторож, заметив неладное, вызвал собственника, но к тому моменту подозреваемый успел скрыться с добычей, оставив после себя снежные следы.
Полицейские изъяли похищенный инструмент, он будет возвращен законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня На Сахалине алиментщика наказали за то, что он сменил работу и не рассказал об этом
10:37 Сегодня Сахалинцам от 10 до 17 лет предлагают написать эссе и выиграть путевку в Артек
11:01 Сегодня Сахалинских "Детей войны" отвезли на экскурсию на побережье Охотского моря
11:41 Сегодня Сахалинские легкоатлеты стали призёрами всероссийских соревнований
16:52 13 Апреля Новая мера поддержки поможет сахалинским предпринимателям в условиях санкционного давления
14:17 15 Апреля На Сахалине воришка три дня подряд таскал из парфюмерного магазина флаконы с духами
11:46 14 Апреля Валерий Лимаренко ответил в прямом эфире на полсотни вопросов
10:45 14 Апреля Сахалинцев и курильчан приглашают принять участие в субботниках
- 13:29 18 Марта В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации
17:00 18 Марта На территории Сахалинской области прогнозируются осадки и усиление ветра
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
Выбор редакции
- 12:21 13 Апреля Выставка работ племянников Чехова откроется в Южно-Сахалинске
- 11:01 11 Апреля Сахалинские футболисты выиграли дальневосточный турнир "Уссурийская весна"
- 09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
- 16:53 6 Апреля Сахалинцев и гостей острова приглашают на фестиваль "Весна на высоте"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?