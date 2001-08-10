Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2022
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11:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине вора, укравшего гайковерт, наши по следам на снегу

На Сахалине вора, укравшего гайковерт, наши по следам на снегу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 апреля во втором часу ночи в отдел МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление от 38-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что в его грузовой автомобиль, оставленный на стоянке, проник неизвестный похитил оттуда гайковёрт стоимостью 13 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска оперативно выдвинулись на место преступления и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель районного центра с богатым криминальным прошлым.

Как выяснилось, злоумышленник проник на территорию и приметил автомобиль потерпевшего, который оказался не заперт, что позволило ему беспрепятственно приникнуть в кабину транспорта. Сторож, заметив неладное, вызвал собственника, но к тому моменту подозреваемый успел скрыться с добычей, оставив после себя снежные следы.

Полицейские изъяли похищенный инструмент, он будет возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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