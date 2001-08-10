На Сахалине вора, укравшего гайковерт, наши по следам на снегу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 апреля во втором часу ночи в отдел МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление от 38-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что в его грузовой автомобиль, оставленный на стоянке, проник неизвестный похитил оттуда гайковёрт стоимостью 13 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска оперативно выдвинулись на место преступления и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель районного центра с богатым криминальным прошлым.

Как выяснилось, злоумышленник проник на территорию и приметил автомобиль потерпевшего, который оказался не заперт, что позволило ему беспрепятственно приникнуть в кабину транспорта. Сторож, заметив неладное, вызвал собственника, но к тому моменту подозреваемый успел скрыться с добычей, оставив после себя снежные следы.

Полицейские изъяли похищенный инструмент, он будет возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.