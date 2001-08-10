На Сахалине алиментщика наказали за то, что он сменил работу и не рассказал об этом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебные приставы г. Анивы Сахалинской области привлекли к административной ответственности должника за неуведомление о смене места работы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Районный суд Анивского района обязал местного жителя выплачивать алименты в размере четвертой части заработка на содержание своего несовершеннолетнего сына, однако родительские обязательства отец надлежащим образом не исполнял, в результате чего, у мужчины образовалась задолженность по алиментам.

Должник был должным образом предупреждён об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, в том числе и о смене места работы. Однако, в очередной раз проверяя имущественное положение должника, судебные приставы выяснили, что мужчина с последнего места работы уволился. В ходе дальнейших исполнительных действий сотрудниками ведомства было установлено, что гражданин Ш. зарегистрирован в ИФНС по Сахалинской области как самозанятый. Вызвав мужчину на приём, судебный пристав-исполнитель разъяснил неплательщику, что он нарушил законодательство, не сообщив в трёхдневный срок о смене своей профессиональной деятельности.

В связи с этим был составлен протокол об адмистративном правонарушении. По результатам рассмотрения мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.