В Тымовске завершено расследование разбойного нападения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следствием отдела МВД России по Тымовскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина в разбое, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 46-летний ранее судимый житель Тымовского района в ночь с 28 на 29 января 2022 года встретился с 27-летним потерпевшим, с которым они были ранее знакомы.

Последний, приехал на встречу на своем недавно приобретенном автомобиле. В ходе разговора с обвиняемым он сообщил о том, что недавно продал недвижимость, в связи с чем и осуществил дорогостоящую покупку. Фигурант, понимая, что у потерпевшего могли остаться от продажи недвижимости денежные средства, и, желая за счет другого улучшить свое финансовое положение, решил похитить имущество знакомого.

Обвиняемый стал угрожать ему физической расправой, при этом демонстрируя складной нож. Сначала он требовал ключи и документы от автомобиля, а также мобильный, чтобы лишить потерпевшего возможности сообщить кому-либо о происходящем. Затем потребовал 100 тысяч рублей.

Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, выполнил требования обвиняемого и передал ключи от авто. В дальнейшем они совместно на автомобиле направились домой к потерпевшему в Александровск-Сахалинский, где тот передал обвиняемому требуемую сумму. После этого они двинулись в село Кировское Тымовского района, где на автодороге между пгт. Тымовское и селом Красная Тымь, потерпевшему удалось сбежать от обвиняемого. В дальнейшем он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Сотрудники уголовного розыска в ходе разыскных мероприятий установили местонахождение фигуранта и задержали его.

Правоохранители изъяли транспортное средство, нож, следы рук с машины и ножа, мобильный телефон, документы на автомобиль, а также денежные средства в сумме 98 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.